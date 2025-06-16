Kasımpaşa, Kubilay Kanatsızkuş'u Transfer Etti

Kasımpaşa, Kubilay Kanatsızkuş'u Transfer Etti
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Süper Lig ekibi Kasımpaşa, geçen sezon Göztepe forması giyen Kubilay Kanatsızkuş'u 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Transfer, sağlık kontrollerinin ardından imza töreniyle duyuruldu.

SÜPER Lig ekibi Kasımpaşa, geçen sezon Göztepe forması giyen Kubilay Kanatsızkuş'u transfer ettiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen Kubilay Kanatsızkuş, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Kubilay'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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