Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'a 2-1 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, öne geçtikten sonra skoru koruma içgüdüsüyle geri çekilmenin sıkıntısını yaşadıklarını söyledi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özdeş, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

İlk 15 dakikada her iki takımın da oynama çabasında olduğunu aktaran Özdeş, "13. dakikadaki golden sonra gol yediğimiz ana kadar her şey değişti. Maalesef elimizdeki puanı kaybettik. Burada kazanma arzusu bize istemediğimiz bir oyunu oynatmaya başladı. Skoru koruma çabası, uzaklaştırdığımız her top, Konya'nın geriden yarı alanımıza yerleşmesine neden oldu." diye konuştu.

Skorda denge oluşunca yeniden fırsatlar bulduklarını anlatan Özdeş, şunları kaydetti:

"Uzatmada yediğimiz golle geri düştük. İkinci yarıda aynı durumu Konya'nın yaşayacağını düşündük. Geçiş oyunlarına karşı plan yaptık ve bu plan tuttu. Hakem skora etki edecek hata yapmadı, iyi bir performans gösterdi. Bu sezon ilk defa bir maç 4 dakika uzadı. Sehic zaman geçirdi ve çok uyarı aldı. Bu standartsızlık canımızı sıkıyor."