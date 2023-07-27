Kasımpaşa, Kenneth Omeruo'yu kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Nijeryalı defans oyuncusu Kenneth Omeruo'yu 3 yıllık anlaşma ile kadrosuna dahil etti. Omeruo daha önce Kasımpaşa ve Alanyaspor'da forma giymişti.