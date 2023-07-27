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Kasımpaşa, Kenneth Omeruo'yu kadrosuna kattı

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Transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Nijeryalı defans oyuncusu Kenneth Omeruo'yu 3 yıllık anlaşma ile kadrosuna dahil etti. Omeruo daha önce Kasımpaşa ve Alanyaspor'da forma giymişti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Nijeryalı defans oyuncusu Kenneth Omeruo'yu kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen 29 yaşındaki futbolcunun Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle 3 yıllık anlaşmaya imza attığı bildirildi.

Son olarak İspanya ekiplerinden Leganes forması giyen Kenneth Omeruo; 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında kiralık olarak Kasımpaşa'da oynamıştı.

Omeruo, 2016-2017 sezonunda ise bir başka Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'da forma giymişti.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

Turgay Ciner Kasımpaşa Spor Spor Güncel Haberler

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