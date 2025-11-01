Haberler

Kasımpaşa, Kayserispor ile Zorlu Maça Çıkıyor

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Zecorner Kayserispor'a konuk olacak. Ancak, Kasımpaşa'nın sakat futbolcusu Haris Hajradinovic bu maçta forma giyemeyecek. Kayserispor ise ligde galibiyet alamayan tek takım olarak mücadele verecek.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Zecorner Kayserispor'a konuk olacak.

RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 10 puan ve averajla 13. sırada yer aldı.

Lacivert-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Haris Hajradinovic, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kayserispor ise ligde henüz galibiyet alamayan tek takım konumunda bulunuyor. Çıktığı maçların 6'sında berabere kalan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, haftaya 6 puanla 17. basamakta girdi.

İki takım arasında geçen sezon oynanan 2 karşılaşmayı da Kayserispor kazandı. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenerken, iç sahada da 1-0 mağlup etmişti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
