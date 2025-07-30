Kasımpaşa, İzlandalı Orta Saha Oyuncusu Andri Fannar Baldursson'u Transfer Etti

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 23 yaşındaki İzlandalı futbolcu Andri Fannar Baldursson ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Baldursson, İstanbul'daki sağlık kontrollerinin ardından transferi gerçekleşti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İzlandalı orta saha oyuncusu Andri Fannar Baldursson'u transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Andri Fannar Baldursson, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

23 yaşındaki futbolcu, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giydi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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