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Kasımpaşa, İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta atılan goller ve maçtan dakikalar detaylı bir şekilde verildi.