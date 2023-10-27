Kasımpaşa, İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta atılan goller ve maçtan dakikalar detaylı bir şekilde verildi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Gomis'in pasında Aytaç Kara, topu ağlara gönderdi. 2-0
59. dakikada sağ taraftan Gomis'in ceza sahası içi arka direğine yaptığı ortaya Aytaç Kara'nın gelişine yaptığı şık vuruşta kaleci Jensen topu çeldi.
60. dakikada sol taraftan Aytaç Kara'nın kullandığı kornerde kale önünde iyi yükselen Sadık'ın kafa vuruşunda kaleci Jensen gole izin vermedi.
72. dakikada orta alanda rakibinden kaptığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen Ngoy'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0
76. dakikada Sambissa'nın sağ çaprazdan içeriye çevirdiği topa Emir Gültekin'in kale önündeki kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
Hakemler: Erkan Özdamar, Yusuf Bozdoğan, Murat Ergin Gözütok
Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Duhan Aksu (Yasin Özcan dk. 69), Gökhan Gül, Gomis (Selim Dilli dk. 90+3), Hajradinovic (Ben Ouannes dk. 69), Aytaç Kara (Erdem Çetinkaya dk. 90+3), Fall (Saddıki dk. 83), Ngoy
Yedekler: Ali Emre Yanar, Sarp Yavrucu, Taylan Aydın, Sinan Alkaş, Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
İstanbulspor: Jensen, Duhaney (Sambissa dk. 73), Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Coly (Ali Yaşar dk. 62), Muammer Sarıkaya, Ndao (Mamadou dk. 62), Rroca, Loshaj (Imbula dk. 77), Jackson, Traore (Emir Gültekin dk. 62)
Yedekler: Alp Arda, Vorobjovas, Vefa Temel, Kubilay Köylü, Özcan Şahan
Teknik Direktör: Hakan Yakın
Goller: Fall (dk. 32), Aytaç Kara (dk. 56), Ngoy (dk. 72) (Kasımpaşa), Emir Gültekin (dk. 76) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Sadık Çiftpınar, Kemal Özdeş (Teknik Direktör), Gomis (Kasımpaşa), Duhaney, Traore (İstanbulspor) - İSTANBUL