Kasımpaşa-İstanbulspor maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Kasımpaşa-İstanbulspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İki takımın da fazla pozisyona giremediği müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek

Kasımpaşa : Erdem Canpolat, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin Özcan, Hajradinovic, Malsa, Fall, Eysseric, Mortadha, Koita

İstanbulspor : Jensen, Duhaney, Deli, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Mahamadou Ba, Muammer Sarıkaya, Lokilo, Ethemi, Emir Kaan Gültekin, Eze

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Kasımpaşa- İstanbulspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

8. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Eysseric'in ceza sahası içi sol çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Jensen gole izin vermedi. Eysseric, dönen topu bu kez içeri çevirdi. Koita'nın penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

33. dakikada gelişen İstanbulspor atağında Eze'nin ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta gitti.

İki takımın da fazla pozisyona giremediği müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

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