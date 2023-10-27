Kasımpaşa-İstanbulspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan İstanbulspor'da teknik direktör Hakan Yakın, yedikleri hatalı gollerle mağlup olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan İstanbulspor'da teknik direktör Hakan Yakın, yedikleri hatalı gollerle mağlup olduklarını söyledi.

Hakan Yakın, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Zorlanacağımızı biliyorduk." diyen Yakın, şu ifadeleri kullandı:

"Analizimizi de buna göre iyi yaptık. Kasımpaşa topun arkasında bekledi. İlk yarıda bizim hatamızdan kaynaklı duran toptan golü buldular. İkinci yarı ilk 15 dakika iyi başladık. Ancak yine hatadan ikinci golü yedik. Hatalardan moralimiz bozuldu, golleri aradık ancak başaramadık. İlk yarı iyi oynadık. İkinci yarıda ise risk alınca yenildik."