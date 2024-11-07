Üye Girişi
Haberler

Kasımpaşa ile Kayserispor 29. randevuda

Kasımpaşa ile Kayserispor 29. randevuda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasımpaşa ile Kayserispor, yarın oynanacak müsabakayla birlikte Süper Lig tarihinde 29. kez karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa ile Kayserispor, yarın oynanacak müsabakayla birlikte Süper Lig tarihinde 29. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor, yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Geride kalan haftalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan lacivert-beyazlılar, 14 puanla 11. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda aldığı 9 puanla 17. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 29. randevu

Kasımpaşa ile Kayserispor, daha önce Süper Lig'de 28 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerin 6'sını İstanbul ekibi kazanırken, 14'ünden galip ayrılan Kayseri temsilcisi oldu. İki takım arasında oynanan 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da oynanan maç gol düellosuna sahne olmuş, kazanan 4-3'lük skorla Kayserispor olmuştu. Bu mücadele aynı zamanda iki ekip arasında oynanan en gollü Süper Lig maçı olarak kayıtlara geçti.

Kasımpaşa, evinde gülemiyor

Ligde bu sezon 3 galibiyeti bulunan Kasımpaşa, bunların tamamını deplasmanda elde etti. Lacivert-beyazlılar ilk galibiyetini 4. haftada Rize'de aldı ve son 2 deplasman maçında da Alanyaspor ile Beşiktaş'ı mağlup etti. İstanbul ekibi evinde oynadığı 6 karşılaşmada ise Konyaspor, Fenerbahçe ve Samsunpor'a kaybederken Adana Demirspor, Antalyaspor ve Bodrum FK ile de berabere kaldı. Kasımpaşa, Kayserispor'u mağlup etmesi halinde bu sezonki ilk iç saha galibiyetini alacak.

Paşa'da ayrıca Teknik Direktör Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Mehmet Türkmen düdük çalacak

Kasımpaşa ile Kayserispor arasında oynanacak mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Olcar olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
'Şeyh Sait' ve 'Seyit Rıza' sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma

Parmak sallayarak devlete tehditler savuran DEM Partili isim hakkında soruşturma

 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan 'Cesedi neden parçalamadın' sorusuna pes dedirten yanıt

"Cesedi neden parçalamadın" sorusuna verdiği yanıt saç baş yoldurur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuncer Bakırhan ne dedi? Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma mı başlatıldı? Tuncer Bakırhan kimdir, hangi partiden? Tuncer Bakırhan kaç yaşında ve nereli? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI: İSKİ 7 Kasım baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? FED faizi indirirse altın ve döviz ne olur? Kasım ayı FED faiz kararı sonrası altın fiyatları düşer mi? Narin'in annesi ile amcası arasında ilişki mi var? Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi! SON DAKİKA: Nevzat Bahtiyar duruşmada ne dedi? Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar neler söyledi? ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI: 2025 yüzde 30, 35, 40, 45 ve 50 zam gelirse asgari ücret ne kadar olur? Murat Tabanlıoğlu kimdir? Mimar Murat Tabanlıoğlu kaç yaşında ve projeleri neler? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 Ocak net asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret tahminleri! Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? Bu yıl Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak? A101 7 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 7 Kasım A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.