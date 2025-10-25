Kasımpaşa ile Beşiktaş 45. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa ile 45. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 16 puanla 6. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlılar ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet neticesinde aldığı 9 puanla 12. sırada bulunuyor.

Ligde 45. randevu

Kasımpaşa ile Beşiktaş, Süper Lig'de bugüne dek 44 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 26 kez rakibine üstünlük kurarken, Paşa ise 9 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım 9 defa da 1'er puana razı oldu. Söz konu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 89 kez havalandırırken, Kasımpaşa 53 golle karşılık verdi. İki İstanbul ekibi arasında oynanan son müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Kartal, son maçlarda rakibine diş geçiremiyor

Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynadığı son 4 lig müsabakasında galibiyet elde edemedi. Söz konusu süreçte rakibine 3 kez mağlup olan siyah-beyazlılar 1 kez de berabere kaldı. Bu maçlarda kalesinde 9 gol gören Kartal, rakip ağları 4 kez havalandırdı. Beşiktaş, Kasımpaşa'ya karşı son galibiyetini 2022-2023 sezonunda 5-2'lik skorla almıştı.

Rafa Silva'nın sakatlığı bulunuyor

Beşiktaş'ta Portekizli oyuncu Rafa Silva'nın sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa maçında sahada yer alması beklenmiyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 32 yaşındaki oyuncunun Konyaspor maçının ardından her iki baldır adalesinde sertlik ve ağrı hissettiği gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edildiği açıklanmıştı. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe derbisi öncesi riske edilmeyeceği düşünülüyor.

Kartal'da sakatlıklarını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Demir Ege Tıknaz ile El Bilal Toure ise teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma bekleyecek.

Felix Uduokhai sınırda

Siyah-beyazlıların Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai ise ceza sınırında bulunuyor. Uduokhai, lacivert-beyazlılara karşı kart görme durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe debisinde formasından uzak kalacak.

Beşiktaş'ta cezasını tamamlayan Gökhan Sazdağı ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda Kasımpaşa müsabakasında formasına kavuşacak. Gökhan, Gençlerbirliği maçında sarı kart cezası olduğu için, Konyaspor müsabakasında da statü gereği kadroda yer alamamıştı.

Adnan Deniz Kayatepe yönetecek

Kasımpaşa - Beşiktaş mücadelesini hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak. - İSTANBUL