Kasımpaşa ile Beraberlik: TÜMOSAN Konyaspor'un Genel Sekreteri Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yla deplasmanda 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da kulüp genel sekreteri Cengiz Yönet, maçın iki devresinde iki farklı oyun oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yönet, "İlk devre inanılmaz güzel bir oyun oynadık. Recep hoca futbolcularıyla iyi bir iletişim kurmuş, kendisinin inandığı sistemi var. O sistemle oynattı. İlk yarıda kalemize top gelmedi. İkinci yarıda rehavet içinde oldu takım. Bu konuda hocamız milli arayı değerlendirerek futbolcularıyla görüşecektir. İlk yarıdaki oyuna bakınca kaybettiğimiz puan var gibi gözüküyor. İkinci yarıdaki oyuna bakınca da kazandığımız bir puan var gibi gözüküyor. Deplasmanda alınan bir puanın iyi olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Hakemin bazı kararlarının da ikinci yarıdaki oyunlarında etkili olduğunu ifade eden Yönet, "Muleka'nın son dakikalarda ayağına basıldı. Hakem görmemiş olabilir ama VAR da çağırabilirdi." dedi.

Tribünlerin boş olmasından yakınan Yönet, "Çok güzel bir hava var. Güzel bir stat var. Ancak tribünler bomboş. Türk futbolunun bu sorunla baş edebilecek, ortadan kaldırabilecek projeler üzerinde ciddi şekilde düşünmesi gerekiyor. Türk futbolunun marka değeri seyircisiyle bir noktaya gelebilir. 3-5 karşılaşmanın dışında bütün maçlar boş tribünlere oynanıyor." ifadelerini kullandı.

Yönet ayrıca milli takıma da Bulgaristan ve Gürcistan ile oynayacağı maçlar öncesi başarılar diledi.