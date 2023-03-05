Kasımpaşa ile Antalyaspor 24. randevuda

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de yarın evinde oynayacağı Antalyaspor ile ligde 24. kez karşılaşacak.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de yarın evinde oynayacağı Antalyaspor ile ligde 24. kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyetle haftaya 22 puanla 16. sıra başladı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda topladığı 25 puanla 12. sırada bulunuyor.

24. randevu

Kasımpaşa ile Antalyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 4 defa sahadan galip ayrılırken, 12 kez de kırmızı-beyazlılar rakibini mağlup etti. 7 maçta ise kazanan çıkmadı. İstanbul temsilcisinin attığı 30 gole, Antalya ekibi 40 golle karşılık verdi.

İki takım son olarak 4 Eylül 2022 tarihinde sezonun 5. haftasında Antalya'da karşılaşırken, mücadeleden Kasımpaşa 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Deplasman karnesi

Kasımpaşa, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 12 maça çıktı. İstanbul ekibi, bu mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 14 puan aldı. Paşa, sahasında oynadığı maçlarda 19 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü. Lacivert-beyazlılar ligde, evinde son olarak Giresunspor ile karşılaştı ve 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Kasımpaşa'nın Gaziantep FK'dan transfer ettiği kaleci Günay Güvenç, Gaziantep ekibinde gördüğü 4 sarı kart nedeniyle, Kasımpaşa ile ilk maçında kart cezalısı olarak Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

5 futbolcu sınırda

Kasımpaşa'da 5 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Paşa'da Valentin Eysseric, Mickael Tirpan, Haris Hajradinovic, Fode Koita ve Stephane Bahoken ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Antalyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 25. haftada deplasmanda Galatasaray ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

Cihan Aydın düdük çalacak

Kasımpaşa ile Antalyaspor maçını hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağı olacak. - İSTANBUL