Kasımpaşa, Hull City'ye Hazırlık Maçında Yenildi

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Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde İstanbul'da oynadığı ikinci hazırlık maçında Hull City'ye 1-0 mağlup oldu. Maçta tek golü İngiliz ekibinden Sellars-Fleming attı.

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Kasımpaşa, ikinci hazırlık maçında Hull City'ye 1-0 mağlup oldu.

Hazırlık maçında Kasımpaşa ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. İlk yarı golsüz sona ererken, İngiliz ekibi 69. dakikada Sellars-Fleming'in golüyle 1-0 öne geçti. İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca Hull City sahadan 1-0 galip ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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