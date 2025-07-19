Kasımpaşa, Hull City'ye 1-0 Mağlup Oldu

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Kasımpaşa, 2025-26 sezonu hazırlıkları çerçevesinde oynanan ikinci hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City'ye 1-0 yenildi. İlk yarısı golsüz tamamlanan müsabakada Hull City'se 69'uncu dakikada attığı golle galip geldi.

2025-26 sezonu hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, ikinci hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City ile karşılaştı. Kasımpaşa maçtan 1-0 mağlup ayrıldı.

Kemerburgaz Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde oynanan maça Kasımpaşa; Gianniotis, Espinoza, Szalai, Opoku, Winck, Cem, Atakan, Ouanes, Ali Yavuz, Fall, Kubilay ilk 11'i ile çıktı.

Hull City ise; Pandur, Giles, Hughes, Ajayi, Drameh, Tinsdale, Crooks, Slater, Palmer, Kamara, Joseph kadrosuyla sahada yer aldı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmanın 69'uncu dakikasında Tyrell Sellars-Fleming ile öne geçen Hull City maçtan da bu skorla galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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