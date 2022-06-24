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Kasımpaşa, Hajradinovic'in sözleşmesini uzattı

İhlas Haber Ajansı - Spor
Kasımpaşa, Hajradinovic'in sözleşmesini uzattı

Kasımpaşa, orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic'in sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

Kasımpaşa, orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic'in sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

Kasımpaşa, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic ile nikah tazeledi. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Üç sezondur kulübümüzün formasını başarıyla terleten oyuncumuz Haris Hajradinovic ile 2026 yılına kadar sözleşme yenilenmiştir" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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