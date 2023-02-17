Kasımpaşa, Gökhan Gül'ü kadrosuna kattı
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Kasımpaşa, Gençlerbirliği'nden 24 yaşındaki stoper Gökhan Gül'ü kadrosuna kattı.
Kasımpaşa, Gençlerbirliği'nden 24 yaşındaki stoper Gökhan Gül'ü kadrosuna kattı.
Kasımpaşa savunma hattını Gökhan Gül ile güçlendirdi. Paşa, Gençlerbirliği'nden 24 yaşındaki stoper ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Gökhan Gül ile sözleşme imzalamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor