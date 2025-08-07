Kasımpaşa, Godfried Frimpong'u Transfer Etti

Kasımpaşa, Hollandalı sol bek Godfried Frimpong'u 2+1 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattığını duyurdu. Frimpong, sağlık kontrollerinin ardından imza törenine katıldı.

Kasımpaşa, Hollandalı sol bek oyuncu Godfried Frimpong'u kadrosuna kattığını açıkladı.

İstanbul ekibinden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Godfried Frimpong, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Frimpong'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
