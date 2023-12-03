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Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı 4-2 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa, evinde konuk ettiği Gaziantep FK'yı 4-2'lik skorla mağlup etti. Maçta atılan goller ve kırmızı kart detayları da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa konuk ettiği Gaziantep FK'yı 4-2'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada topla birlikte ceza yayı sağ tarafına kadar ilerleyen Markovic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan topu alan Mustafa Eskihellaç'ın uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

53. dakikada ceza yayı üzerine kadar topla ilerleyen Maxim'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Draguş, topu Markovic'le buluşturdu. Altıpas çizgisi üzerinde Markovic'in yaptığı vuruşta Winck topu çizgiden çıkardı. Tekrar topu önünde bulan Markovic, meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlara gönderdi. 3-2

76. dakikada sağ taraftan rakibinden sıyrılan Fall'un pasında topla buluşan Hajradinovic'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Florin Nita'nın müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Aytaç'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan da Costa'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

82. dakikada Ben Ouanes'in pasında topla buluşan da Costa, ceza sahası içi sol çaprazdan bekletmeden verdiği pasta arka direkte Fall'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu. 4-2

90+4. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla ilerleyen Mirza Cihan, Omeruo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Burak Şeker, Omeruo'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan (Duhan Aksu dk. 72), Saddiki (Gökhan Gül dk. 72), Aytaç Kara, Ben Ouanes (Erdem Çetinkaya dk. 90+3), Hajradinovic, Fall (Gomis dk. 90), Ngoy (Da Costa dk. 72)

Yedekler: Ali Emre Yanar, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Aydın, Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Gaziantep FK: Florin Nita, Mustafa Eskihellaç, Arda Kızıldağ (Oğulcan Çağlayan dk. 46), N'Koulou, Djilobodji, Morais, Furkan Soyalp (Mirza Cihan dk. 46), Jevtovic, Maxim (Riascos dk. 80), Draguş (Ajeti dk. 72), Gradel (Markovic dk. 46)

Yedekler: Batuhan Şen, Bikel, Mbakata, Ömürcan Artan, Onurhan Babuşcu

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Aytaç Kara (dk. 3), Ben Ouanes (dk. 16 ve 31), Fall (dk. 82) (Kasımpaşa), Mustafa Eskihellaç (dk. 52), Markovic (dk. 53) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Omeruo (dk. 90+4) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Ben Ouanes, Saddiki, Hajradinovic, Sadık Çiftpınar, Winck, Sami Uğurlu (Kasımpaşa), Jevtovic, Gradel, Furkan Soyalp, Mustafa Eksikellaç, Markovic (Gaziantep FK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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