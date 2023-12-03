Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Aytaç Kara ve Ben Ouanes'in golleriyle Kasımpaşa üstünlüğü elde etti.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Fall'un pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Yasin Özcan, Aytaç Kara'nın önüne pasını attı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Aytaç Kara, topla birlikte ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Florin Nita'nın bacakları arasından ağlara gönderdi. 1-0
16. dakikada sol taraftan paslaşarak kullanılan kornerde Aytaç Kara'nın pasında Hajradinovic ceza sahasına ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Omeruo'nun indirdiği topta penaltı noktası üzerinde Ben Ouanes'in röveşata vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 2-0
31. dakikada Fall'un pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Hajradinovic'in yaptığı ortada penaltı noktası sağ tarafında Ben Ouanes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0
36. dakikada ceza yayının gerisinden Maxim'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol çaprazında Djilobodji'nin kafa vuruşunda kaleci Gianniotis'in müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
45. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sol taraftan yaptığı ortada altıpasın gerisinde Furkan Soyalp, kaleci Gianniotis'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Burak Şeker, direkt penaltı noktasını gösterdi.
45+2. dakikada penaltıda topun başına geçen Maxim'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten dışarıya gitti.
Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Saddiki, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Hajradinovic, Fall, Ngoy
Yedekler: Ali Emre Yanar, Duhan Aksu, Gökhan Gül, Erdem Çetinkaya, da Costa, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Aydın, Emre Yeşilyurt, Gomis
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Gaziantep FK: Florin Nita, Mustafa Eskihellaç, Arda Kızıldağ, N'Koulou, Djilobodji, Morais, Furkan Soyalp, Jevtovic, Maxim, Draguş, Gradel
Yedekler: Batuhan Şen, Bikel, Mbakata, Oğulcan Çağlayan, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Onurhan Babuşcu, Markovic, Riascos, Ajeti
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Aytaç Kara (dk. 3), Ben Ouanes (dk. 16 ve 31) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Ben Ouanes, Saddiki, Hajradinovic, Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa), Jevtovic, Gradel, Furkan Soyalp (Gaziantep FK) - İSTANBUL