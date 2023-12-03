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Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti

3 Aralık 2023 14:31 Son Güncelleme: 14:33 Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Aytaç Kara ve Ben Ouanes'in golleriyle Kasımpaşa üstünlüğü elde etti.