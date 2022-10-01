Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının ardından - Necati Erkmen

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Kasımpaşa'da teknik sorumlu Necati Erkmen, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erkmen, "Sahada mücadele eden oyuncu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Haftalardır içerideki maçlarımızda bizleri destekleyen seyircilerimize teşekkür ediyorum. Rakibimiz ligin iyi ekiplerinden, iyi savunma yapan ve etkili oyuncularıyla kontraatağa çıkan bir takım. Biz bunun çalışmasını daha önce yapmıştık. Oyuna iyi başladık. Zaman zaman pozisyonlara girerek oyunu domine ettik. İkinci yarıda golü bulduk. Takım savunmamızın iyi olduğu pozisyonlarda çok net pozisyonlar vermedik. Yakaladığımız net pozisyonları değerlendiremedik. 3 puanı aldık, bizim için sevindirici olan 3 puanların devam etmesi." ifadelerini kullandı.