Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ümit Şengül, oyuncularıyla gurur duyduklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uğurlu, kazanmak istediklerini maçın her anında gösterdiklerini belirtti.

Eksik kalmanın kendilerini sendelettiğini vurgulayan Şengül, şunları aktardı:

"10 kişi kalmamıza rağmen ilk yarı rakipten fazla koştuk, geri düşmemize rağmen golü bulduk. Yüzde 58 topla oynadık. Oyuncularımız iyi çalışıyor, istekli ve arzulu oynuyorlar. Eksik de kalsak sistemimizi uygulamaya çalışıyorlar. Oyuncu grubumuzla ne kadar gurur duysak azdır. 11 puandan 41 puana çıktık geldiğimizden beri. Ulaşabileceğimiz en iyi yere ulaşmak istiyoruz. Her maçı kazanmaya talibiz."

Bulut: "Kazanmayı hak etmediğimiz bir maç oldu"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, galip gelmelerini sağlayacak bir oyun ortaya koyamadıklarını belirtti.

Haklı bir mağlubiyet yaşadıklarını dile getiren Bulut, "Başından sonuna kadar kazanmayı hak etmediğimiz bir maç oldu. Nedenlerini biliyorum ama bunları kendi aramızda konuşmamız lazım. Maçın başından sonuna kadar oyunun içinde yoktuk. Futbolcularımın performansı istenilen seviyede değildi. Bu kadar inişli çıkışlı performans olmaması lazım. Nedenlerini net biliyoruz. Söylenecek fazla bir şey yok." ifadelerini kullandı.