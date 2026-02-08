Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Kasımpaşa, 20 maçta 3 galibiyetle 16. sırada yer alırken Gaziantep FK 8. sırada bulunuyor.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek.
Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Süper Lig'deki 20 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunan Kasımpaşa, 16 puanla 16. sırada yer alıyor.
Geride kalan 20 haftada 6 galibiyet ve 7'şer beraberlikle mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK ise 25 puanla 8. sırada bulunuyor.
Ligin ilk yarısındaki iki takımın karşılaşmasını Gaziantep FK, 3-2 kazandı.