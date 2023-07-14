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Kasımpaşa, Fransız futbolcu Iron Gomis'i renklerine bağladı

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fransız futbolcu Iron Gomis'i transfer etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fransız futbolcu Iron Gomis'i transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin Amiens takımında forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gomis, geçen sezon Fransa İkinci Ligi'nde çıktığı 35 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Kasımpaşa Trendyol Amiens Spor Haberler

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