Mourinho: 'Milli Aralar Her Zaman Zordur'

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, milli aranın ardından alınan 3 puanın önemli olduğunu söyledi.

Portekizli teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Süper Lig'de 21 Eylül Cumartesi günü yapılacak derbi öncesinde Galatasaray'ın ligde erteleme maçı oynayacak olmasının kendileri için bir avantaj olmadığını söyleyen Mourinho, 3 günlük sürenin takımın toparlanması adına yeterli olduğunu dile getirdi.

Galatasaray'ın dün kolay bir galibiyet aldığını da vurgulayan Mourinho, "6 değişiklik yaptılar. Bu da dinlenmelerini sağladı. Hafta içinde oynayacak olmaları onları çok etkilemeyecektir." ifadelerini kullandı.

"Milli aralar her zaman zordur"

Derbi için her gün yaptıkları gibi çok çalışacaklarının altını çizen Mourinho, bazı şeyleri geliştirmek istediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Maçtan önce de söyledim, milli aralar her zaman zordur. Oyuncuların odakları değişiyor. Milli takımlardan dönen oyuncular problemle gelebiliyorlar, yorgun dönebiliyorlar. Mesela Dzeko 3 günde 2 maçta 90 dakika oynadı. Takım bugün ilk yarıda iyiydi. Ancak ikinci yarıda kazanma hırsını gösteremedik. Belki oyuncularım bunu kabul etmeyebilirler, 'Kompakt olarak topu rakibe verip dinlenmek istedik.' diyebilirler. Tabii ki ben de bunu kabul edemem ama milli aralar dönüşü en önemli şey 3 puan almaktır."

Hakem Halil Umut Meler'in Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk'ın yakın arkadaşı olduğuna yönelik iddiaların sorulması üzerine Mourinho, "Meslektaşım Okan'ın bu hakemle yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum, şimdi öğrendim. Ama hakemler dürüst olduğu müddetçe istedikleri insanla arkadaş olabilir. İsterse başkanlarla, isterse gazetecilerle, isterse futbolcularla arkadaş olabilirler. Performansıyla dürüst ve bağımsız olduğunu gösterdiği sürece benim için problem yok. Dün yapacak bir işim yoktu, yatağımdaydım ve rakibin oynadığı maçı izledim. İyi oynadılar, kolay bir galibiyet aldılar. Şu anda derbiyle ilgili düşünmeye başlamadım." açıklamasında bulundu.

"Avrupa maçlarının başlayacak olması hoşuma gidiyor"

Portekizli teknik adam, takımın mevcut oyundan daha iyisini yapabileceğini ve yapması gerektiğini anlatarak, "Çalışmamız, gelişmemiz, istikrar kazanmamız gerekiyor. Cuma gününden itibaren ilk defa tam kadro çalışabildik. Artık oyuncuların kafasında soru işareti yok. 2 sağ bekimiz, 4 stoperimiz, 2 sol bekimiz var. Kanatlarda ve orta sahalarda oyuncularımız var. Oyuncuların kafalarında 'Kalacak mıyım, gidecek miyim?' gibi soru işaretleri yok. Avrupa maçlarının başlayacak olması da hoşuma gidiyor. Herkes oynayacak. Bu durum rakiplerimiz için de geçerli. İyi bir takımımız var, kulüp çalışabilmem için iyi bir kadro kurdu." açıklamasında bulundu.

Kadrodaki oyuncuların süre alması için bir denge bulmaya çalıştıklarının altını çizen Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takımınızda kimlerin yorgun olduğunu görmeniz gerekir. Milli takıma gitmeyen oyuncular daha fazla performans gösterebiliyorlar. Maximin bugün daha patlayıcıydı, milli takıma gitmedi ve bizimle çalıştı. Dzeko milli takımda 2 maç oynadı ama En-Nesyri milli takımda süre almadı. Mert Müldür de milli takımda 2 maç oynamıştı ama Osayi-Samuel sakat olduğu için onu oynatmamız gerekiyordu. Bir denge bulmaya çalıştım ve şu anda işlem tamam. Benim için normal bir hafta olacak. Takım da yarın izin olacak."