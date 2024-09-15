Üye Girişi
Haberler

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ardından

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye sahasında 2-0 mağlup olan Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Barış Kanbak, mağlup olmalarına karşın oynadıkları futbolun gelecek adına önemli olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye sahasında 2-0 mağlup olan Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Barış Kanbak, mağlup olmalarına karşın oynadıkları futbolun gelecek adına önemli olduğunu söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kanbak, mağlup olmalarına karşın güzel bir oyun sergilediklerini dile getirdi.

Fenerbahçe'ye karşı şu ana kadar en baskılı oynayan, oyun üstünlüğü kurabilen, rakip ceza sahasında daha fazla topla buluşan ve şut attırmayan takım olduklarını ifade eden Kanbak, şunları kaydetti:

"Jose Mourinho'nun değerlendirmelerini dinledikten sonra, teknik adamların maçları çok farklı yorumladığını görüyoruz. Ben de Jose gibi düşünüyorum. Fenerbahçe'ye karşı hücum etkinliği göstermemiz sevindiriciydi. Daha iyi bitiriş yapabilseydik çok daha farklı bir skor olabilirdi. Bugün Maximin oyunu değiştiren isim oldu. Merkeze oynamanın risk olduğunu belirtmemize rağmen kaybettiğimiz bir topla kalemizde golü gördük. Ama futbol hatalar oyunu, iyi şeylerin de yapıldığında konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Bugün Fenerbahçe 36 kez rakip ceza sahasına girseydi hücum etkinliğinden bahsedilirdi. Maalesef bunu Kasımpaşa yapınca çok konuşulmuyor. Bugünkü oyun kültürü çok önemli. Bu da kaldığımız yerden kazanarak devam etmemizi sağlayacak. İhtiyacımız olan da bu."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

istanbul

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber geldi

 Sakarya'daki facia anbean güvenlik kamerasında! Fabrika cephanelik gibi patlamış

Sakarya'daki facia anbean kamerada! Cephanelik gibi patlamış

 Soruşturmanın seyrini değiştirmişler! Narin'in 2 akrabası daha gözaltına alındı

Soruşturmanın seyrini değiştiren 2 kişi daha gözaltına alındı
Kaymakamın makam arabasında 'arama' krizi! Emri veren komutan görevinden oldu

Kaymakamın makam arabasında arama krizi! Emri veren komutan görevinden oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Visca neden kırmızı kart gördü? Edin Visca'nın kart gördüğü pozisyon! TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM! Trabzonspor- Beşiktaş maçı kaç kaç? TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ İLK 11'LER! Beşiktaş ilk 11'de kimler var? BEIN SPORTS CANLI (HD) İZLE Havalimanında aldatıldığını öğrendi! Olay nerede oldu? (VİDEO İZLE) KASIMPAŞA- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Kasımpaşa- Fenerbahçe maçını kim kazandı? Fenerbahçe 3 puanı aldı mı? S SPORTS CANLI İZLE (LAS PALMAS- ATHLETIC BILBAO) Las Palmas-Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? S Sport Plus 4K canlı maç izle! Bein Sports 1-2-3 canlı izle Bein Sports HD, şifresiz, kesintisiz maç izleme linki! GIRONA - BARCELONA MAÇI İZLE S SPORTS canlı (HD) izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle! AY TUTULMASI NE ZAMAN? Kanlı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? 18 Eylül'de ne olacak? S Sport CANLI izle! (ATLETICO MADRID- VALENCIA) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Atletico Madrid-Valencia maçı şifresiz izleme linki! Atletico Madrid- Valencia maçı saat kaçta? (La Liga)
title