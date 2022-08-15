Kasımpaşa-Fenerbahçe maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in ikinci hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları lig maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları lig maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme rövanş maçında konuk olduğu Çekya ekibi Slovacko maçında kadrosunda çok sayıda rotasyon uygulayan ve 7 değişiklik yapan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, takımının ilk lig maçı HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasına göre ise daha az değişikliğe gitti.

Rossi ilk kez 11'de değil

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmada kaleci Altay'a ilk 11'de görev veren Jesus, defansta yeni transfer Gustavo Henrique'yi ilk maçta olduğu gibi Attila Szalai'nin yanında görevlendirdi.

Sağ bekte Osayi-Samuel'e güvenen deneyimli hoca, HangiKredi Ümraniyespor maçında sağ bek oynayan Ferdi Kadıoğlu'nu Peres'in yerine sol bekte değerlendirdi. Daha önceki maçlarda sürekli ilk 11'e koyduğu Rossi'ye bu kez görev vermeyen Jesus, bu futbolcunun yerine orta sahada Zajc'ı tercih etti.

Kasımpaşa karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, savunma dörtlüsünü Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Ferdi'den oluşturdu. Savunmanın önünde yine Willian Arao'ya güvenen deneyimli çalıştırıcı, orta sahada ayrıca Zajc ve Lincoln Henrique'yi sahaya sürdü.

Deneyimli çalıştırıcı, ileri uçta ise Emre Mor, King ve Valencia'ya şans verdi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Lemos, Peres, İsmail Yüksek, Crespo, Arda Güler, Bruma, Burak Kapacak, Rossi ve Serdar Dursun ise yedek soyundu.

Fenerbahçe'de 8 oyuncu kadroda yok

Sarı-lacivertli takımda sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş, kafilede yer almasına rağmen maç kadrosuna alınmadı.

Sakatlıkları sonrası idmanlarda bireysel çalışmalar yaptıkları belirtilen yeni transfer Joao Pedro, İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz kadroda yer bulamadı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Berisha ve Nazım Sangare'nin yanı sıra, Kongolu defans oyuncusu Tisserand ile yeni transfer Alioski de kadroya alınmadı.