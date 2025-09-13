Haberler

Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Kasımpaşa'nın 31. dakikada Muhammed Kadıoğlu'nun kendi kalesine attığı gol, karşılaşmanın tek sayısı oldu.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Abdullah Bora Özkara, Göktuğ Hazar Erel

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu (Dk. 46 Tarık Buğra Kalpaklı), Anıl Yiğit Çınar, Balkovec, Esgaio, Johnson, Berkay Özcan (Dk. 64 Doh), Serginho (Dk. 82 Çağtay Kurukalıp), Barış Kalaycı (Dk. 64 Gray), Tiago Çukur

Kasımpaşa : Gianniotis, Winck (Dk. 60 Espinoza), Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Fall, Hajradinovic (Dk. 80 Atakan Müjde), Cem Üstündağ (Dk. 64 Cafu), Ben Ouanes (Dk. 80 Ali Yavuz Kol), Gueye

Gol: Dk. 31 Muhammed Kadıoğlu (Kendi kalesine) ( Kasımpaşa )

Kırmızı kart: Dk. 76 Gueye ( Kasımpaşa )

Sarı kartlar: Dk. 88 Cafu, Dk. 90+2 Gianniotis ( Kasımpaşa )

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

55. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Sağdan kazanılan korner atışında topun başına Johnson geçti. Bu futbolcunun kornerden direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.

58. dakikada kaleci Grbic'in uzaklaştırmak istediği top, Fall'da kaldı. Bu futbolcu, atağa katılan Hajradinovic'e pasını aktardı. Hajradinovic'in ceza yayı üzerinden şutunda Grbic gole engel oldu.

59. dakikada sol kanatta topla buluşan Ben Ouanes, penaltı noktası üzerine hareketlenen Gueye'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak önce üst direğe, ardından kale çizgisine çarpıp oyun alanına döndü.

68. dakikada Szalai'nin savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Fall'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

69. dakikada Doh'un pasında sağdan ceza sahasına giren Tarık Buğra Kalpaklı, rakibinden sıyrılıp çok sert vurdu, kaleci Gianniotis gole engel oldu.

71. dakikada Fatih Karagümrük bir kez daha etkili geldi. Sol kanatta topu alan Serginho, rakibinden sıyrılıp soldan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden şutunda Gianniotis'in müdahale ettiği meşin yuvarlak direğe çarpıp kornere çıktı.

90+2. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Doh, ceza yayı üzerindeki Gray'e pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda top, direğin üstünden az farkla oyun alanını terk etti.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi

Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor

Maliye'den herkesi ilgilendiren hamle: Gönüllü düzeltme yapmayan yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.