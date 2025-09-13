Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Mağlup Etti

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Abdullah Bora Özkara, Göktuğ Hazar Erel

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu (Dk. 46 Tarık Buğra Kalpaklı), Anıl Yiğit Çınar, Balkovec, Esgaio, Johnson, Berkay Özcan (Dk. 64 Doh), Serginho (Dk. 82 Çağtay Kurukalıp), Barış Kalaycı (Dk. 64 Gray), Tiago Çukur

Kasımpaşa : Gianniotis, Winck (Dk. 60 Espinoza), Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Fall, Hajradinovic (Dk. 80 Atakan Müjde), Cem Üstündağ (Dk. 64 Cafu), Ben Ouanes (Dk. 80 Ali Yavuz Kol), Gueye

Gol: Dk. 31 Muhammed Kadıoğlu (Kendi kalesine) ( Kasımpaşa )

Kırmızı kart: Dk. 76 Gueye ( Kasımpaşa )

Sarı kartlar: Dk. 88 Cafu, Dk. 90+2 Gianniotis ( Kasımpaşa )

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

55. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Sağdan kazanılan korner atışında topun başına Johnson geçti. Bu futbolcunun kornerden direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.

58. dakikada kaleci Grbic'in uzaklaştırmak istediği top, Fall'da kaldı. Bu futbolcu, atağa katılan Hajradinovic'e pasını aktardı. Hajradinovic'in ceza yayı üzerinden şutunda Grbic gole engel oldu.

59. dakikada sol kanatta topla buluşan Ben Ouanes, penaltı noktası üzerine hareketlenen Gueye'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak önce üst direğe, ardından kale çizgisine çarpıp oyun alanına döndü.

68. dakikada Szalai'nin savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Fall'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

69. dakikada Doh'un pasında sağdan ceza sahasına giren Tarık Buğra Kalpaklı, rakibinden sıyrılıp çok sert vurdu, kaleci Gianniotis gole engel oldu.

71. dakikada Fatih Karagümrük bir kez daha etkili geldi. Sol kanatta topu alan Serginho, rakibinden sıyrılıp soldan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden şutunda Gianniotis'in müdahale ettiği meşin yuvarlak direğe çarpıp kornere çıktı.

90+2. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Doh, ceza yayı üzerindeki Gray'e pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda top, direğin üstünden az farkla oyun alanını terk etti.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.