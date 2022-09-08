Kasımpaşa, eski futbolcusu Mickael Tirpan'ı kadrosuna dahil etti
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, eski futbolcusu Mickael Tirpan'ı renklerine bağladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, eski futbolcusu Mickael Tirpan'ı renklerine bağladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncuyla 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Türk pasaportu da bulunan Belçikalı oyuncu, lacivert-beyazlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 2 gol kaydetti.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor