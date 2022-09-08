Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kasımpaşa, eski futbolcusu Mickael Tirpan'ı kadrosuna dahil etti

Spor Haberleri

Kasımpaşa, eski futbolcusu Mickael Tirpan'ı kadrosuna dahil etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, eski futbolcusu Mickael Tirpan'ı renklerine bağladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, eski futbolcusu Mickael Tirpan'ı renklerine bağladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncuyla 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Türk pasaportu da bulunan Belçikalı oyuncu, lacivert-beyazlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 2 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Kasımpaşa Hollanda Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title