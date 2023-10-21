Kasımpaşa, EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak
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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. İki takım da ligde orta sıralarda yer alıyor.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligde geride kalan 8 karşılaşmada 3'er galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 12 puanla 8. sırada girdi.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, milli maçlar dolayısıyla lige verilen ara öncesinde sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olmuştu.
Ev sahibi EMS Yapı Sivasspor ise topladığı 10 puanla 9. sırada yer alıyor.
Kaynak: AA / Spor