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Kasımpaşa, Deplasmanda Eyüpspor'u 3-0 Mağlup Etti

Kasımpaşa, Deplasmanda Eyüpspor'u 3-0 Mağlup Etti
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Süper Lig’in 35. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Eyüpspor’u 3-0 mağlup etti.

(İSTANBUL)- Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında İkas Eyüpspor Kasımpaşa ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçta hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çaldı.

Konuk takım Kasımpaşa 38. ve 64. Nuno da Costa ve 90 artı 1. dakikada Can Keleş'in golüyle Eyüpspor karşısında 3-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa, deplasmandan üç puanla ayrıldı.

Kaynak: ANKA / Spor
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