Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama

Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek

Direksiyon başında bunu yapan yandı
Forvette sürpriz! İşte dev derbinin 11'leri

Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin 11'leri
İran'dan Trump'ın mektubuna 4 ana başlıkla detaylı yanıt

İran'dan Trump'ın mektubuna detaylı yanıt

Kasımpaşa'dan Zorlu Deplasmanda Önemli Galibiyet

Kasımpaşa'dan Zorlu Deplasmanda Önemli Galibiyet
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, Samsunspor deplasmanında aldıkları 2-0'lık galibiyet sonrası oyuncularını tebrik etti ve galibiyetin önemine vurgu yaptı.

SAMSUN (İHA) – Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, Samsunspor deplasmanında iyi bir takıma karşı güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 38'e yükseltti. Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sütlü, "Maça geldiğimiz noktada bütün bir hafta Samsunspor üzerine çalışmalarımızı yaptık. 5'li savunma dizayn ettik. Oyunun merkezini daralttığımızda hücumda fazlalaşan Samsunspor'u iyi analiz ettik. Her dakika oyun lehimize dönmüş oldu. Zor bir deplasman, iyi bir takıma karşı oynadık. Yerini tamamıyla hak eden bir Samsunspor karşımızdaydı ama biz de iyi bir takımız. Kolay gol yediğimiz noktalara iyi çalıştık. Sonuca gitme planlarımızı arttırdık. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Tam bir aile oldular. Oyuncularımın hepsini tek tek teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.