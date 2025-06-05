Kasımpaşa'da Üç Futbolcu ile 2027 Yılına Kadar Sözleşme İmzalandı

Kasımpaşa'da Üç Futbolcu ile 2027 Yılına Kadar Sözleşme İmzalandı
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Kasımpaşa, Mortadha Ben Ouanes, Andreas Gianniotis ve Claudio Winck ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı. Resmi imza töreninin sezon başında gerçekleştirileceği belirtildi.

Kasımpaşa ; bu sezon takımda yer alan Mortadha Ben Ouanes, Andreas Gianniotis ve Claudio Winck ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlıların sosyal medya hesabından konuya ilgili yapılan paylaşımda, "2027'ye kadar birlikte! Claudio, Andreas, Mortadha. Resmi imza töreni sezon başında gerçekleştirilecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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