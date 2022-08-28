Kasımpaşa'da Muhammed Emir Saraç istifa etti
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Kasımpaşa Kulübü, sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın istifa ettiğini açıkladı.
Kasımpaşa Kulübü, sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın istifa ettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif direktörümüz sayın Muhammed Emir Saraç gördüğü lüzum üzerine görevinden istifa etmiştir. Muhammed Emir Saraç'a uzun yıllardır kulübümüze verdiği hizmetleri ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor