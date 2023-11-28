Kasımpaşa'da Sami Uğurlu Teknik Direktör Oldu

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Sami Uğurlu oldu.

Kasımpaşa kısa bir süre önce teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırmıştı. İstanbul ekibi, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'nun getirildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ailesine hoş geldin Sami Uğurlu! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

SAMİ UĞURLU, 2021-22 SEZONUNDA DA KASIMPAŞA'YI ÇALIŞTIRMIŞTI

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine getirilen Sami Uğurlu, 2021-22 sezonunda da İstanbul ekibini çalıştırmıştı. 2021-22 sezonunda 24 maçta görev yapan Uğurlu, 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik performans sergiledi.