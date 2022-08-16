Kasımpaşa'da Sami Uğurlu dönemi sona erdi Spor Haberleri Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sezona 2 mağlubiyet ile başlayan Kasımpaşa'da teknik direktör ayrılığı yaşandı. İstanbul ekibi, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdı. İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar ile Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu'nun görevine son verilmiştir" denildi. Kasımpaşa, Sami Uğurlu yönetiminde çıktığı 24 maçta 14 galibiyet 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Demirören Haber Ajansı / Spor Kasımpaşa İstanbul Spor Haberler

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