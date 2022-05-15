Kasımpaşa'da 4 değişiklik - Haberler

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Kasımpaşa'da 4 değişiklik

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kasımpaşa'da 4 değişiklik

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, son oynadıkları Sivasspor maçının 11'ine göre Antalyaspor karşısında 4 değişiklik yaptı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, son oynadıkları Sivasspor maçının 11'ine göre Antalyaspor karşısında 4 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, son oynadıkları Sivasspor 11'ine göre Antalyaspor karşısında 4 değişiklik yaptı. Uğurlu, Rayn Donk, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Awer Mabil'in yerine Aabid Rayane, Brecka, Feyzi Yıldırım ve Umut Bozok'a görev verdi. Kasımpaşa, Antalyaspor karşısına şu 11 ile çıktı:

"Erdem Canpolat, Feyzi Yıldırım, Jeffrey Bruma, Brecka, Hadergjanaj, Aabid, Mamadou Fall, Eysseric, Hajradinovic, Umut Bozok, Muleka" - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Sivasspor, Kasımpaşa, Spor, Haberler

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