Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u mağlup etti

SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında karşı karşıya gelen Corendon Alanyaspor ile Kasımpaşa takımlarının teknik direktörleri maçı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

"Takımın bugünkü performansından ve karşılaşmanın skorundan memnun değilim. Kendi sahamızda sezonun son maçını oynadık. Galibiyetle ayrılmamız gerekiyordu ama maalesef hem maçın başlangıcında, özellikle ikinci yarısında çok basit goller yedik. Bize yakışmayan goller yedik. Kendi işimizi kendimiz halletmek istiyorduk. Sahada istediğimiz oyunu ve mücadeleyi sergileyemedik. Buraya gelen taraftarlardan özür diliyorum. Son bir Trabzonspor deplasmanı var. İnşallah oraya da iyi hazırlanıp sezonu iyi bir şekilde bitiririz."

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023