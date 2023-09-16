Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 20.00'de başlayacak ve Turgut Doman tarafından yönetilecek. Kasımpaşa 5 puanla 12. sırada yer alırken, Corendon Alanyaspor ise 6 puanla 8. sırada bulunuyor.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Alanya Oba Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.
Ligde ilk 5 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan lacivert-beyazlı takım, topladığı 5 puanla haftaya 12. sırada girdi.
Corendon Alanyaspor ise 1 galibiyet ve 3 beraberlik ile 6 puan topladı. Akdeniz temsilcisi 8. sırada yer alıyor.
Kaynak: AA / Spor