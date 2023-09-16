Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 20.00'de başlayacak ve Turgut Doman tarafından yönetilecek. Kasımpaşa 5 puanla 12. sırada yer alırken, Corendon Alanyaspor ise 6 puanla 8. sırada bulunuyor.