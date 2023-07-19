Kasımpaşa, Claudio Winck'i transfer etti
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Kasımpaşa, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında sağ bek oyuncusu Claudio Winck'i transfer etti. 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından Kasımpaşa'ya imza attı.
Kasımpaşa, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Brezilyalı oyuncu Claudio Winck'i transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sağ bek pozisyonunda oynayan 29 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşalı yapan sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Tecrübeli oyuncu, son olarak Portekiz'in Maritimo ekibinde forma giydi.