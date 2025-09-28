Haberler

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u Uzatmada Yendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. İlk golü atan Kasımpaşa, ikinci yarıda Rizespor'un eşitliği sağlamasına rağmen uzatma dakikalarında galibiyeti elde etti.

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor'u uzatma dakikalarında 2-1 yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Rizespor olsa da golü konuk ekip buldu. Kasımpaşa, 35. dakikada Habib Gueye'nin golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda tempo yükseldi. Rizespor 60. dakikada Papanikolaou'nun golüyle eşitliği sağladı. Mücadelede son anlar büyük bir heyecana sahne olurken, 90+3. dakikada sahneye çıkan Mortadha Ben Ouanes, Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü kaydetti.

Kaynak: ANKA / Spor
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
007 James Bond filminde oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar

007 James Bond'da oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar
Asena 8 yıl sonra sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü

Boşanır boşanmaz sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.