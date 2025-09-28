Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u Uzatmada Yendi

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor'u uzatma dakikalarında 2-1 yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Rizespor olsa da golü konuk ekip buldu. Kasımpaşa, 35. dakikada Habib Gueye'nin golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda tempo yükseldi. Rizespor 60. dakikada Papanikolaou'nun golüyle eşitliği sağladı. Mücadelede son anlar büyük bir heyecana sahne olurken, 90+3. dakikada sahneye çıkan Mortadha Ben Ouanes, Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü kaydetti.