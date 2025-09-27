Haberler

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Süper Lig'de 5 puanla 12. sıradaki Kasımpaşa, son 5 lig maçında Rizespor'a karşı yenilgi yüzü görmedi.

Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, topladığı 5 puanla haftaya 12. sırada girdi. Sezonun ilk 2 maçını kaybettikten sonra toparlanmaya çalışan Kasımpaşa, sonrasındaki 3 müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik çıkartarak mağlubiyet görmedi.

Bir maçı eksik Karadeniz temsilcisi ise 1 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyetle 5 puan elde ederek 7. hafta öncesinde 13. sırada yer aldı.

Kasımpaşa'da son yapılan Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Cafu forma giyemeyecek.

İstanbul temsilcisi, Çaykur Rizespor ile yaptığı son 5 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Lacivert-beyazlılar, söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
