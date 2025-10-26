Kasımpaşa-Beşiktaş maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ın 52 yaşındaki teknik direktörü Sergen Yalçın, son oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçına göre 5 değişiklik yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmada siyah-beyazlı futbol takımı Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Jota Silva, David Jurasek ve Mustafa Hekimoğlu forma bekledi.

Sergen Yalçın, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor ile deplasmanda oynanan ve 2-0 kazanılan karşılaşmaya göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, statü gereği Konyaspor'a karşı mücadele edemeyen Gökhan Sazdağı'nı, Taylan Bulut'un yerine 11'de görevlendirdi. Sergen Yalçın, aynı maçta görev yapan Paulista'yı kulübeye çekerken Djalo'ya formayı teslim etti. Deneyimli çalıştırıcı, hücumda Rafa Silva, Rashica ve Devrim Şahin'in yerine Cengiz Ünder, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure'yi sahaya sürdü.

Siyah-beyazlılarda Rafa Silva sakatlığı, Devrim ise teknik ekibin kararıyla kadroda yer almadı. Rashica ise yedek kulübesinde yer aldı.

Toure, 2 maç sonra formayı kaptı

Beşiktaş'ta El Bilal Toure, Süper Lig'de 2 karşılaşma sonra forma giydi.

Ligde sonra olarak Galatasaray derbisinde görev yapan Malili futbolcu, Gençlerbirliği karşısında sakatlığı, Konyaspor önünde ise statü gereği formasından uzak kaldı.

Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de başlayan Toure, iki maçlık ara sonrasında formasına kavuştu.

Gökhan Sazdağı döndü

Beşiktaş'ta son iki maçta formasından uzak kalan 31 yaşındaki sağ bek Gökhan Sazdağı, Kasımpaşa karşılaşmasında formasına kavuştu.

Tecrübeli oyuncu, ligde oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart cezasından, Konyaspor erteleme maçında ise statüden dolayı forma giyemedi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, deneyimli futbolcuyu lacivert-beyazlı ekibe karşı ilk 11'de sahaya sürdü.

Rafa Silva, 32 maç sonra kadroda yok

Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva, 32 maç sonra formasından uzak kaldı.

Geçen sezon ligde oynanan 36 maçın 35'inde görev yapan 32 yaşındaki futbolcu, sarı kart cezasından dolayı Sivasspor deplasmanında görev yapamamıştı.

Rafa Silva, 8 Şubat tarihinden bu yana Beşiktaş'ın Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa macerasında aralıksız 32 mücadelede forma giydi.

Portekizli hücum oyuncusu, yaşadığı sakatlık nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosuna yer alamadı.

Kaleyi yine Ersin Destanoğlu korudu

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçında kaleyi yine Ersin Destanoğlu korudu.

Son haftalarda performansı siyah-beyazlı taraftarlar tarafından tartışılan tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Konyaspor maçının ardından Kasımpaşa karşısında da yedek soyundu.

Ersin Destanoğlu, bu sezon ikinci kez formanın sahibi oldu.