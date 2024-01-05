Kasımpaşa, Beşiktaş'ı mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik direktör Sami Uğurlu, maça çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uğurlu, "Bu maçın farklı senaryoları vardı. Çok ciddi hazırlanan bir Kasımpaşa var. Beşiktaş'ın ne oynayacağını biliyorduk. Toplam 6 eksik oyuncumuz var ve Omeruo da mili takıma gitti. Bunun bizi zor durumda bırakacağını biliyorduk." diye konuştu.

Göreve geldikten sonra oyun temposunu yukarı taşıdıklarını anlatan Uğurlu, şunları söyledi:

"Bu şekilde yüksek şiddette oynamayı, önde oynamayı, baskılı oynamayı seviyoruz. Bunu da iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Geldiğimiz günden bugüne oyun gücümüzü yukarı taşıdık. Geçen sezon ilk yarı 16 gol atan takım biz geldikten sonra 53 gol atmıştı. Daha önceki dönemimde gol kralı çıkardık, milli takıma oyuncular gönderdiğimiz bir sezon yaşamıştık. O potansiyelimiz var. Ne oynamak istediğimizi biliyoruz. Çok agresif ve dinamik bir takıma sahibiz. Beşiktaş'ın eksikleri konuşuluyor ama oyuna Cenk Tosun, Ghezzal gibi oyuncular girdi. Oyuncu değişikliği fırsatımız olmadı. Oyuncularımız çok özverililer. Kulübe tamamen altyapıdan oluşuyordu."

Kasımpaşa'nın 17 yaşındaki stoperleri Taylan Aydın ve Yasin Özcan'ı tebrik eden Uğurlu, "Genç oyunculara güveniyoruz. Akademide hocalık yapmanın etkisi olabilir belki. 17 yaşındalar ama abi gibi oynadılar. Karşılarında Muleka ve Cenk gibi oyuncular vardı. 17 yaşındaki oyuncuların stada girdiğinde bile heyecanlandıklarını düşünürsek gol yedikten sonra çabuk toparlanmaları büyük iş." ifadelerini kullandı.

Aytaç Kara'nın Türkiye'nin en iyi orta sahası olduğunu söyleyen ve A Milli Futbol Takımı'nda değerlendirileceğini düşündüğünü kaydeden Uğurlu, "Montella'nın Aytaç'ı değerlendireceğini düşünüyorum. Aytaç bizim takımın önemli parçalarından biri. Bana göre ligin en formda orta sahası. Bunu değerlendireceklerini düşünüyorum." diye konuştu.

Uğurlu maçta 3 gol atan Nuno da Costa ile ilgili olarak "Da Costa bugün parmağı kırık ve iğneyle oynadı. Hafta içi antrenmanda parmağı kırıldı. Anesteziyle sahaya çıkardık. Özveriyle mücadele etmesi ayrıca takdir edilmeli." dedi.