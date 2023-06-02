Kasımpaşa, Beşiktaş'ı Konuk Ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa, yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak. Kasımpaşa, son 3 haftada rakiplerine üstünlük sağlayarak Beşiktaş'ı da mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa, yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Ligin son 3 haftasında rakiplerine üstünlük kuran Kasımpaşa, Beşiktaş'ı mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 43 puanla 10. sırada girdi.

Yaptığı müsabakaların 22'sini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş ise 74 puanla 3. basamakta yer alıyor.

Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Mickael Tirpan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest, Ali Gholizadeh ve Mustafa Eskihellaç, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.