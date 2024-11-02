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Kasımpaşa, Beşiktaş'ı Deplasmanda 3-1 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Kasımpaşa, Beşiktaş'ı Deplasmanda 3-1 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş'ı mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. İlk yarıda daha fazla gol atabileceklerini belirten Uğurlu, Beşiktaş'ın oyununa karşı etkili bir analiz yaptıklarını ifade etti.

KASIMPAŞA Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "İlk yarı devreye 3-0, 4-0 girebilirdik. Beşiktaş'ın analizini iyi yaptık. Özellikle Galatasaray ve Ajax maçlarını çok fazla izledik" dedi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında lacivert-beyazlı ekibin teknik adamı Sami Uğurlu, karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçın ilk yarısı ile ikinci yarısını birbirinden ayırmamak gerektiğini söyleyen Uğurlu, "İlk yarı 1-0 mağlup durumda içeri girdik. Ancak çok daha farklı girebilirdik. İlk yarı devreye 3-0, 4-0 girebilirdik. Beşiktaş'ın aslında analizini iyi yaptık. Özellikle Galatasaray ve Ajax maçlarını çok fazla izledik. Buradaki en önemli nokta savunma arkası atılacak toplardı. Savunma arkasında kanatları çok iyi kullanabileceğimizi düşünüyordum. Öyle de oldu. İlk yarıda çok fazla pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. İlk yarı devreye 1-0 mağlup girdik. Oyun ortadaydı. Yapılanlar ortadaydı. İkinci yarı gerçekten yine çok iyi başladık. Savunmadan hücuma geçişte etkiliydik. Çok daha farklı bitebilirdi. Oyunun her bölgesinde çok yüksek şiddetli baskı yaptık. Çünkü Beşiktaş'ın üzerine gidilecek yönlerinden biriydi bu. Beşiktaş oyun kurarken 7 oyuncuyla önde kalıp, baskı yapmaya çalıştık. Beşiktaş'ın Mert ile uzun oynayacağını düşünüyorduk. Beşiktaş'ta ön bölgede olan oyuncular kafa toplarında etkili değil. ve burada da uzun boylu oyuncularımızla etkili olup alacağımız ikinci toplarla geçiş yapmayı planladık. Bunu da çok doğru gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Gerçekten çok doğru bir oyun, çok doğru bir plan ve oyuncu performansı. Beşiktaş deplasmanlarında oynadığımız maçların 4'ünü de kazandık. Beşiktaş'ın, Galatasaray maçından mağlup dönerek lige tutunma maçıydı. Bu maçta bu kadar cesur oynamak ciddi artımızdı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Beşiktaş gibi büyük takımı sahasına mağlup etmek bizim için keyifliydi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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cimbom

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