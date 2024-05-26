Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 1-0 Yendi
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle geçildi. Maçtan dakikalar ve gol detayları haberde yer alıyor.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Fall, sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra pasını ortaya çıkardı. Altı pas içerisinde iyi yer tutan da Costa, tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
18. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ersin, yakın köşeye gelen topu oyun alanına geri çeldi.
20. dakikada Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Gianniotis, topu oyun alanına çeldi.
35. dakikada Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sağ taraftan ortasında uzak kale direğinde Semih'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Hakemler: Bahattin Şimşek, Deniz Caner Özaral, Samet Çavuş
Kasımpaşa: Gianniotis, Gökhan Gül, Porozo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Sadiku, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Omeruo, Zai, Ngoy, Adnan Aktaş, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Utku Aydın, Sinan Alkaş, Emirhan Yiğit
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov, Masuaku, Chamberlain, Demir Ege Tıknaz, Fahri Kerem Ay, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun
Yedekler: Göktuğ Baytekin, Svensson, Salih Uçan, Aboubakar, Emrecan Uzunhan, Ghezzal, Necip Uysal, Azad Demir, Yakup Arda Kılıç, Emrecan Terzi
Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe
Gol: da Costa (dk. 4) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Porozo (Kasımpaşa) Semih Kılıçsoy (Beşiktaş) - İSTANBUL