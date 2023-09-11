Kasımpaşa, Belçikalı santrfor Julien Ngoy'u kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Belçikalı santrfor Julien Ngoy'u transfer etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Belçikalı santrfor Julien Ngoy'u transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, 25 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde kendisini Kasımpaşalı yapan sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Ngoy, son olarak Belçika'da Mechelen forması giyiyordu.
Kaynak: AA / Spor