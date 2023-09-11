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Kasımpaşa, Belçikalı santrfor Julien Ngoy'u kadrosuna kattı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Belçikalı santrfor Julien Ngoy'u transfer etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Belçikalı santrfor Julien Ngoy'u transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, 25 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde kendisini Kasımpaşalı yapan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Ngoy, son olarak Belçika'da Mechelen forması giyiyordu.

Kaynak: AA / Spor

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