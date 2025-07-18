Kasımpaşa, Astrit Selmani Transferinde Son Aşamada

SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, serbest durumda olan 28 yaşındaki Kosovalı santrfor Astrit Selmani için kolları sıvadı.

Yeni sezonda transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, hücum hattına bir oyuncuyu daha bitirmeye hazırlanıyor. Yusuf Barasi ve Kubilay Kanatsızkuş'un ardından forvet bölgesine yabancı takviyesi için kolları sıvayan mavi-beyazlı ekip, son olarak Romanya takımı FC Dinamo'da forma giyen 28 yaşındaki Kosovalı santrfor Astrit Selmani'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Hücumda elini güçlü tutmak isteyen İstanbul temsilcisinin, geçtiğimiz sezon Romanya Süper Ligi'nde 36 maçta 14 gol ve 7 asistlik performans gösteren Selmani'nin transferini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.