Kasımpaşa, Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Larsson'un savunma arkasına gönderdiği topu önüne alan Kaluzinski'nin hafif sol çaprazdan çektiği sert şut savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.

78. dakikada Fall'ın ceza sahası içi sağ tarafından kale önüne çevirdiği topta Ben Ouanes'in kayarak yaptığı vuruş Erdoğan Yeşilyurt'un eline çarptı.

80. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Hajradinovic, topu ağlarla buluşturdu. 3-0

90+1. dakikada Emre Uzun'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda topa ön direkte dokunan Gerxhaliu meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

Hakemler: Oğuzhan Çakır, İlker Takpak, Kamil Çetin

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Gökhan Gül (Sarp Yavrucu dk. 90+1), Jackson Porozo, Yasin Özcan, Mortadha Ben Ouanes, Loret Sadiku (Trazie Thomas Zai dk. 81), Mamadou Fall (Emirhan Yiğit dk. 90+1), Haris Hajradinovic, Aytaç Kara, Julien Ngoy (Sadık Çiftpınar dk. 76), Nuno da Costa (Bünyamin Çetinkaya dk. 90+1)

Yedekler: Ali Yanar, Kenneth Omeruo, Taylan Aydın, Selim Dilli, Oğulcan Çağlayan

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Antalyaspor: Helton Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Naldo (Emre Uzun dk. 73), Ömer Toprak (Amer Gerxhaliu dk. 13), Veysel Sarı, Güray Vural, Ramzi Safouri, Jakub Kaluzinski, Dario Saric (Dani Milosevic dk. 73) Sam Larsson (Mert Yılmaz dk. 83), Britt Assombalonga

Yedekler: Doğukan Özkan, Ataberk Dadakdeniz, Harun Toprak, Ufuk Akyol, Burak İngenç

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Ngoy (dk. 16), Nuno da Costa (dk. 36), Hajradinovic (dk. 82 pen.) (Kasımpaşa), Gerxhaliu (dk. 90+1) (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Erdoğan Yeşilyurt (dk. 80) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Yasin Özcan (Kasımpaşa), Veysel Sarı (Antalyaspor) - İSTANBUL