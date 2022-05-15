Kasımpaşa-Antalyaspor maçının ardından - Haberler

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Kasımpaşa-Antalyaspor maçının ardından

AA - Emre Doğan - Spor
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Kasımpaşa-Antalyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 4-2 yenilen Kasımpaşa'da teknik sorumlu Ümit Şengül, savunma kurgusunda eksik oyuncular nedeniyle yaptıkları değişikliğin sıkıntısını yaşadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 4-2 yenilen Kasımpaşa'da teknik sorumlu Ümit Şengül, savunma kurgusunda eksik oyuncular nedeniyle yaptıkları değişikliğin sıkıntısını yaşadıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şengül, "Savunmadaki önemli eksiklerimiz bizi sıkıntıya soktu. Savunma kurgumuz tamamen değişti. Sağ beki mecburen solda oynatmak zorunda kaldık. Uzun bir aradan sonra oynamayan oyuncular forma giydi. Savunmadan çıkarken yaptığımız basit hatalardan yediğimiz goller farkın açılmasına sebep oldu." ifadelerini kullandı.

"Oyuncular kötü oynama haklarını kullandı." diyen Ümit Şengül, "Bu oyuncular özellikle ikinci yarıda inanılmaz performans ortaya koydu. Her türlü övgüyü hak ediyorlar. Bu maç nazar boncuğu olsun. Altay maçını kazanırsak Kasımpaşa tarihinin en yüksek puan toplayan kadrosu olacağız. Bu zamana kadar 51 puan toplanmış. 53 puanla Kasımpaşa tarihinin rekorunu kırmış olacağız. Gelecek hafta motivasyonumuz o yönde olacak." şeklinde görüş belirtti.

AA / Emre Doğan - Spor

Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Kasımpaşa, Spor, Haberler

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